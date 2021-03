Letta e Conte | il duo che fa crescere Pd e 5s nei sondaggi

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il “magic duo” composto dasembra essere un vero toccasana per i consensi del Pd e del M5S che crescono ancora neiL’elezione di Enricoalla segreteria del Partito Democratico sembra aver interrotto l’emorragia di consensi che i democratici stavano subendo. Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti e l’ufficiosa consacrazione di Giuseppecome nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle la situazione è cambiata. Le prime avvisaglie di questa inversione di tendenza si erano cominciate a intravedere già la scorsa settimana. I– come sottolineato da youtrend – mettono in evidenza il cambio di passo. Una crescita visibile dei consensi Sebbene non abbia ancora recuperato i livelli di consenso di un mese fa il PD riguadagna quasi mezzo ...

Finora ha sentito o visto il leader di Azione, Carlo Calenda, l'ex premier Giuseppe, Pier ... Per, evidentemente, il confronto con l'ex premier che lo rottamò sette anni fa non è tra le ...... nominato contestualmente senatore a vita da Giorgio Napolitano; Matteo Renzi; Giuseppe; lo stesso Mario Draghi, con le uniche eccezioni rapide di Enricoe Paolo Gentiloni) e i leader dei ..."Per non parlare poi del Dl Sostegni e le cifre ridicole assegnate ai lavoratori: aboliti i codici Ateco, ma non si affronta il tema dei costi fissi e ancora una volta si rinvia il tema della riparten ...