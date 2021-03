IED FACTORY 2021: La distanza reinventa il futuro (Di venerdì 26 marzo 2021) Dal 22 al 26 marzo IED Roma interrompe la didattica per offrire a 600 studenti e studentesse provenienti dalle 4 scuole (Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione) un’esperienza progettuale di frontiera. Una settimana di laboratori al fianco di 22 professionisti e artisti di fama internazionale. LEGGI ANCHE:– Cantieri San Paolo, tre grandi firme per la nuova dorsale street È la XII edizione dello IED FACTORY che ancora una volta si pone come obiettivo di predisporre un solido terreno di incontro fra discipline complementari in un’ottica di reciproca contaminazione. La differenza, rispetto alle passate edizioni, è la condizione in cui i workshop si svolgeranno. Gli studenti e le studentesse IED si troveranno a lavorare in gruppo e a confrontarsi con i curatori da remoto, sperimentando sin dalle premesse progettuali il tema su cui sono chiamati a riflettere: il ... Leggi su funweek (Di venerdì 26 marzo 2021) Dal 22 al 26 marzo IED Roma interrompe la didattica per offrire a 600 studenti e studentesse provenienti dalle 4 scuole (Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione) un’esperienza progettuale di frontiera. Una settimana di laboratori al fianco di 22 professionisti e artisti di fama internazionale. LEGGI ANCHE:– Cantieri San Paolo, tre grandi firme per la nuova dorsale street È la XII edizione dello IEDche ancora una volta si pone come obiettivo di predisporre un solido terreno di incontro fra discipline complementari in un’ottica di reciproca contaminazione. La differenza, rispetto alle passate edizioni, è la condizione in cui i workshop si svolgeranno. Gli studenti e le studentesse IED si troveranno a lavorare in gruppo e a confrontarsi con i curatori da remoto, sperimentando sin dalle premesse progettuali il tema su cui sono chiamati a riflettere: il ...

Ultime Notizie dalla rete : IED FACTORY Ied Factory, tra i protagonisti dell'evento 2021 le fotografe genovesi Cambiaggi e Positano Genova . Anche le fotografe genovesi Gaia Cambiaggi e Anna Positano tra i protagonisti dell'edizione 2021 di IED Factory " Displacement, evento annuale organizzato dall'Istituto Europeo di Design di Roma. Dal 22 al 26 marzo IED Roma offre a 600 studenti e studentesse provenienti dalle quattro scuole (Design, ...

Ied Factory, tra i protagonisti dell’evento 2021 le fotografe genovesi Cambiaggi e Positano Genova24.it IED Factory 2021: Displacement. La distanza reinventa il futuro IED: 1 settimana di laboratori interdisciplinari, per sfidare il displacement e sperimentare altre possibili forme di progetto.

IED Factory 2021: Displacement Una settimana di laboratori al fianco di 22 professionisti e artisti di fama internazionale. Dal 22 al 26 marzo IED Roma interrompe la didattica per offrire a 600 studenti e studentesse provenienti da ...

