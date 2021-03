GP Qatar: FP2 MotoGP (Di venerdì 26 marzo 2021) Ne mette 3 nei primi 4 la casa di Borgo Panigale con il solo Quartararo a rompere l’idillio rosso. Primo è Jack Miller, già dominatore dei test, con 1’53”387 ma subito dietro c’è il nostro “Pecco” Bagnaia. Terzo, come detto, “El diablo” in sella alla Yamaha factory, alle sue spalle Zarco sulla Ducati Pramac, primo dei “non ufficiali”. GP Qatar MotoGP: i risultati della FP2 Sessione divertente quella che chiude il Venerdì con tanti piloti sotto il muro del 1’54”. Pensare che il campione del mondo Mir è fuori dalla top ten con il tempo di 1’53”9 un secondo sotto al tempo con cui Morbidelli aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere. Oltre alla grande prova delle Ducati si confermano le Yamaha ancora una volta al completo nei primi dieci. Detto di Quartararo l’altro ufficiale Vinales è sesto mente i nostri due portacolori in sella alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Ne mette 3 nei primi 4 la casa di Borgo Panigale con il solo Quartararo a rompere l’idillio rosso. Primo è Jack Miller, già dominatore dei test, con 1’53”387 ma subito dietro c’è il nostro “Pecco” Bagnaia. Terzo, come detto, “El diablo” in sella alla Yamaha factory, alle sue spalle Zarco sulla Ducati Pramac, primo dei “non ufficiali”. GP: i risultati della FP2 Sessione divertente quella che chiude il Venerdì con tanti piloti sotto il muro del 1’54”. Pensare che il campione del mondo Mir è fuori dalla top ten con il tempo di 1’53”9 un secondo sotto al tempo con cui Morbidelli aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere. Oltre alla grande prova delle Ducati si confermano le Yamaha ancora una volta al completo nei primi dieci. Detto di Quartararo l’altro ufficiale Vinales è sesto mente i nostri due portacolori in sella alla ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa nelle FP2 ?? Tutti i piloti rientrano ai box Tutti i dettagli ? - SkySportMotoGP : ?? Super Ducati nelle FP2 ? Caduta nel finale per @polespargaro I tempi ? - infoitsport : MotoGP, risultati e classifica FP2 GP Qatar: Miller in testa, Bagnaia lo insegue! Morbidelli 7°, Valentino Rossi 9° - infoitsport : MotoGP Qatar, mistero nelle FP2: pezzi di legno in pista - zazoomblog : Moto2 GP Qatar: Sam Lowes al top nelle FP2 Bezzecchi secondo - #Moto2 #Qatar: #Lowes #nelle -