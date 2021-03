«Giocavo | vincevo | tornavo a casa e prendevo i muri a testate Poi bevevo | fino a quasi a uccidermi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roy Carroll, in Inghilterra, se lo ricordano tutti per una storica papera-fantasma. E’ il portiere del Manchester United che a Old Trafford tolse dalla sua porta una rete del Tottenham al 90? dentro di un metro abbondante, su un tiro da centrocampo che gli rimbalzò in faccia, senza che gli arbitri si rendessero conto di alcunché. Era il 2005. Carroll, che nello spogliatoio era considerato un giocherellone, sempre allegro e pronto a far festa, poi tornava a, chiudeva la porta ed entrava nel suo inferno personale. Fatto di depressione e alcolismo. Racconta tutto in un’intervista al Daily Mail. «Sono ormai 10 anni che non bevo più. È un’abitudine, entri in una routine. Può capitare a chiunque soffra di depressione: solo un paio di birre, qualche drink la sera dopo e più drink quella successiva. E sei dipendente”. I suoi problemi con la depressione e l’alcolismo ...