F1 GP Bahrain 2021 | Bottas | “La macchina sembrava inguidabile | non siamo i più veloci”

"L'ultimo long run è stato incostante, la macchina sembrava inguidabile in certi momenti ma è venerdì ed è per questo che facciamo le prove. La McLaren è sembrata molto forte, non penso che siamo i più veloci al momento ma non siamo molto lontani". Queste le parole di Valtteri Bottas dopo il quinto posto con la Mercedes nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain.

