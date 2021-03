F1 | Charles Leclerc e la Ferrari convincono nella FP1 a Sakhir Verstappen davanti a Bottas

(Di venerdì 26 marzo 2021) Maxsi conferma in grande forma adopo i test invernali e stampa il miglior tempo assoluto ancheprima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021, tappa inaugurale del nuovo Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha fermato il cronometro in 1’31?394 con gomma rossa nell’ultimo tentativo di time-attack del turno, balzando in vetta alla classifica di giornata e rifilando quasi tre decimi alla Mercedes di Valtteri. Il finlandese ha effettuato un buon giro, a parità di mescola con, pagando però 298 millesimi dal miglior crono assoluto della FP1. Terzo posto a sorpresa per la McLaren (motorizzata Mercedes) del britannico Lando Norris, a 503 millesimi dalla vetta, che ha preceduto di un soffio il sette volte campione del mondo Lewis ...

Advertising

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc offre le prime impressioni sulla SF21 e fa una promessa per il 2021 #BahrainGP #SkyMotori #F1… - vercIerc : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Forza ragazzi, un passo alla volta e torneremo in cima. Continuate cosi ?? - jacklazo1 : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Forzaaaaaa! - FelixLeptis : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 ???? ?????????? ?? ???????? - automotorinews : ???? Max #Verstappen e la Red Bull precedono tutti nella prima sessione di prove libere del #BahrainGP ? Charles… -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc

Intanto la Rossa ha salutato Sebastian Vettel finito alla Aston Martin (ex Racing Point, ex Force India) e accolto Carlos Sainz come partner di unche sarà anche predestinato ma deve ...La Ferrari a fianco diavrà Carlos Sainz jr, 26 anni, figlio di un campione dei rally. 'Nei test ha dimostrato di imparare in fretta. Persino troppo', scrive la Stampa . Ha preso casa ...Max Verstappen si conferma in grande forma a Sakhir dopo i test invernali e stampa il miglior tempo assoluto anche nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021, tappa inaugura ...Ottimo giro per Charles Leclerc che va addirittura in seconda posizione con 96 millesimi di svantaggio su Norris ancora davanti a tutti. Anche l’altra Ferrari scala posizioni in classifica con Sainz ...