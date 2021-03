Ex Ilva, Giorgetti si accorge solo ora che Mittal è inaffidabile e prende tempo (Di sabato 27 marzo 2021) L’unico tavolo convocato dal governo Draghi rispetto a un centinaio di crisi aziendali si risolve in un nulla di fatto, in impegni generici, nell’ennesimo rinvio. La confusione sulla vertenza ex Ilva che va avanti da 12 anni aumenta sempre di più. Come già fatto trapelare nei giorni scorsi, il ministro Giancarlo Giorgetti – durante il tavolo a cui ha partecipato anche il ministro Andrea Orlando – dopo un mese in carica si è improvvisamente reso conto che Lucia Morselli e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 marzo 2021) L’unico tavolo convocato dal governo Draghi rispetto a un centinaio di crisi aziendali si risolve in un nulla di fatto, in impegni generici, nell’ennesimo rinvio. La confusione sulla vertenza exche va avanti da 12 anni aumenta sempre di più. Come già fatto trapelare nei giorni scorsi, il ministro Giancarlo– durante il tavolo a cui ha partecipato anche il ministro Andrea Orlando – dopo un mese in carica si è improvvisamente reso conto che Lucia Morselli e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Ex Ilva, Giorgetti: “Invitalia verserà 400 milioni prima della sentenza del Consiglio di Stato”. Sindacati delusi:… - fattoquotidiano : Ex Ilva, presidio dei lavoratori al Mise mentre Giorgetti vede i sindacati. I nodi, da Arcelor che non paga l’indot… - GiornaledPuglia : Ilva, Giorgetti: 'Governo pronto a investimento da 400 milioni' - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: ++ EX ILVA, #GIORGETTI: “VALUTIAMO CON ATTENZIONE LA VICENDA, SERVE AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE… - marcoranieri72 : RT @Noiconsalvini: ++ EX ILVA, #GIORGETTI: “VALUTIAMO CON ATTENZIONE LA VICENDA, SERVE AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO DEL PIANO INDUSTRIAL… -