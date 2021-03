Ema: "Primi dati indicano efficacia vaccini anche contro trasmissione virus" (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Agenzia del farmaco: "Rapporto rischi-benefici positivo in tutti vaccini approvati in Ue", Cooke: "Cruciali per tornare a una vita normale" Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Agenzia del farmaco: "Rapporto rischi-benefici positivo in tuttiapprovati in Ue", Cooke: "Cruciali per tornare a una vita normale"

Advertising

Adnkronos : #Vaccino #Covid, #Ema: 'Da primi dati efficacia anche contro trasmissione virus' - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Riprendono da oggi in Italia e in altri Paesi d'Europa le vaccinazioni con #AstraZeneca, dopo l'ok dell'Ema. Tra i primi… - federicabianchi : Useremo ogni strumento possibile contro #AstraZeneca con l’obiettivo di avere le dosi. @SandraGallina parla di fron… - LucaVismara : @Ema_poet I primi giorni siamo seguiti dal medico. Poi basta ma abbiamo la possibilità di continuare con lo psicolo… - wikingodesign : @RobertoBurioni @DAVIDPARENZO @matteosalvinimi Dottore, mi perdoni, se non ricordo male The Lancet pubblicó i primi… -