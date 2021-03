Elisa Isoardi rivela il rapporto difficile con la madre: “Vorrei farlo per la prima volta” (Di venerdì 26 marzo 2021) La naufraga Elisa Isoardi ha parlato dei suoi attriti con la madre ed ha anche confessato cosa sogna di fare appena finirà l’Isola dei Famosi. La conduttrice televisiva Elisa Isoardi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 marzo 2021) La naufragaha parlato dei suoi attriti con laed ha anche confessato cosa sogna di fare appena finirà l’Isola dei Famosi. La conduttrice televisiva… Questo articolo è stato pubblicato per lada Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

geppy2911 : Elisa Isoardi perde con Valentina : 'L'acqua mi sbatte in testa. 'record... - itsmc17 : RT @oocisola: Elisa Isoardi: “hai visto come sono schiappa? E poi rosico pure” #isola - Methamorphose30 : RT @basicbbic: NON GILLES ROCCA AD ELISA ISOARDI “ci diamo la buonanotte dopo”???????????????? #Isola - zazoomblog : Elisa Isoardi è apparsa in videoclip musicali: sapete quali? - #Elisa #Isoardi #apparsa #videoclip - Federic32719920 : RT @gabry698: Myrea Stabile, Elisa Isoardi, Drusilla Gucci e Angela Melillo pronte a fare fuori tutti gli uomini #isola -