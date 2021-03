Disegni ingiuriosi a scuola a una 18enne che ha abortito | Odio che non capisco L' autore | Mi scuso

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Unche non”, con queste parole la ragazza di Piacenza che è stata offesa aper averha commentato al Corriere della Sera l’epis. La giovane, che non era in Dad perché seguita da un insegnante di sostegno, mercoledì sui muri dell’istituto ha trovato fogli con scritte ingiuriose: “Io feto, tu aborto”. Verso chi ha compiuto questo gesto, ha parole sagge: “Anche se quell’non lo, non sono arrabbiata con chi ha appeso quei. Semmai con lui vorrei potermici confrontare. Se una conclusione può trarsi, è che la gente deve imparare a riflettere prima di emettere giudizi”. La giovane racconta di cinque o sei fogli in tutto: sopra c’eranodi feti accompagnate da frasi come “Questo eri ...