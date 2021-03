David Donatello, 15 nomination per ‘Volevo nascondermi’. Due donne candidate alla regia (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – A ‘Volevo nascondermi‘ il titolo del film più candidato della 66esima edizione dei David di Donatello. La pellicola di Giorgio Diritti con protagonista Elio Germano, nei panni dell’artista Antonio Ligabue, ha conquistato quindici nomination. Tra queste, Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore protagonista per Germano, Miglior autore della fotografia e Miglior canzone originale per ‘Invisible’ interpretata da La Tarma. A seguire con quattordici candidature c’è ‘Hammamet‘ di Gianni Amelio. Il film su Bettino Craxi è nominato, tra le tante, a Miglior film, Miglior attore protagonista per Pierfrancesco Favino e Miglior attrice non protagonista per Claudia Gerini. Chiude il podio ‘Favolacce‘ di Fabio e Damiano D’Innocenzo con tredici candidature. Tra queste, Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attrice non protagonista per Barbara Chichiarelli e Miglior attore non protagonisti per Gabriel Montesi e Lino Musella. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – A ‘Volevo nascondermi‘ il titolo del film più candidato della 66esima edizione dei David di Donatello. La pellicola di Giorgio Diritti con protagonista Elio Germano, nei panni dell’artista Antonio Ligabue, ha conquistato quindici nomination. Tra queste, Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore protagonista per Germano, Miglior autore della fotografia e Miglior canzone originale per ‘Invisible’ interpretata da La Tarma. A seguire con quattordici candidature c’è ‘Hammamet‘ di Gianni Amelio. Il film su Bettino Craxi è nominato, tra le tante, a Miglior film, Miglior attore protagonista per Pierfrancesco Favino e Miglior attrice non protagonista per Claudia Gerini. Chiude il podio ‘Favolacce‘ di Fabio e Damiano D’Innocenzo con tredici candidature. Tra queste, Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attrice non protagonista per Barbara Chichiarelli e Miglior attore non protagonisti per Gabriel Montesi e Lino Musella.

Advertising

RaiNews : Con 15 candidature Volevo nascodermi di Giorgio Diritti è il film che ha ottenuto più nomination alla 66a edizione… - PremiDavid : Venerdì alle 11:30 saranno annunciate le candidature dell’edizione 2021 dei David di Donatello, vi aspettiamo onlin… - peppe_zk : RT @maniconio: Il cortometraggio 'In quartiere con Elodie, dalle case popolari a Sanremo' in collaborazione con Noisey e Vice è stato uffic… - Daniele57754302 : RT @Raiofficialnews: “Avremo modo di festeggiare il cinema italiano in un momento in cui le sale sono chiuse. I @PremiDavid sono un appunt… - CiampaStan : RT @mcrrythenight: Il cortometraggio 'ADELE' che riguarda la vita della pioniera e guerriera napoletana Adele Sanso è stato ufficialmente n… -