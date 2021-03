Da Nicole Kidman a Gwyneth Paltrow: quando le star parlano in pubblico del dolore di un divorzio (Di venerdì 26 marzo 2021) Non tutte le coppie di sposi sono destinate a rimanere insieme per sempre. E quando un matrimonio finisce è una valle di lacrime per tutti. Celeb comprese. Nei giorni scorsi Gwyneth Paltrow, che pure nel 2014, ai tempi del suo divorzio da Chris Martin, rese famosa la definizione ormai pietra miliare di qualsiasi separazione senza drammi – «conscious uncoupling» – ha ammesso: «Mai avrei voluto separarmi dal padre dai miei figli». Però è successo. E per la Paltrow è stato «terribile, doloroso e duro», come aveva già raccontato qualche anno fa: «Un grosso fallimento». La fondatrice di Goop.com, ormai felicemente sposata (dal 2018) col produttore Brad Falchuk, non è certo l’unica celeb che ha parlato in pubblico del dolore di un divorzio. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) Non tutte le coppie di sposi sono destinate a rimanere insieme per sempre. E quando un matrimonio finisce è una valle di lacrime per tutti. Celeb comprese. Nei giorni scorsi Gwyneth Paltrow, che pure nel 2014, ai tempi del suo divorzio da Chris Martin, rese famosa la definizione ormai pietra miliare di qualsiasi separazione senza drammi – «conscious uncoupling» – ha ammesso: «Mai avrei voluto separarmi dal padre dai miei figli». Però è successo. E per la Paltrow è stato «terribile, doloroso e duro», come aveva già raccontato qualche anno fa: «Un grosso fallimento». La fondatrice di Goop.com, ormai felicemente sposata (dal 2018) col produttore Brad Falchuk, non è certo l’unica celeb che ha parlato in pubblico del dolore di un divorzio.

