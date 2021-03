CorMezz | ci sono cinque allenatori al vaglio di De Laurentiis

(Di venerdì 26 marzo 2021) Un futuro ancora tutto da decifrare, che dipenderà dalla qualificazione in Champions League: il Napoli comincerà a progettare il nuovo ciclo soltanto a fine stagione. Il Corriere del Mezzogiorno sostiene che in caso di piazzamento tra le prime quattro, i nomi preferiti per la panchinaSimone Inzaghi e Paulo Fonseca, anche se il primo mantiene la Lazio come priorità. In alternativa, intriga il nome di Galtier, tecnico del Lille. Se invece la Champions non fosse centrata, la scelta cadrebbe su un profilo più “progettuale”, come Italiano e Juric. L'articolo ilNapolista.

Il continuo riproporre l'argomento non aiuta il Napoli di Gattuso a restare concentrato per portare a casa la missione della qualificazione alla Champions Sarri e De Laurentiis La qualificazione alla Champions ... Il continuo riproporre l'argomento non aiuta il Napoli di Gattuso a restare concentrato per portare a casa la missione della qualificazione alla Champions ... Le critiche a Gattuso nei mesi scorsi erano dovute alle cattive prestazioni della squadra e a certe scelte che sono state prese. Anche la scusa delle assenze non regge: