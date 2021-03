Canzone Segreta | ospiti Amanda Lear e Raoul Bova nella terza puntata | stasera su Rai1

Advertising

Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - SMSNEWSOFFICIAL : Terzo appuntamento su Rai 1 con #CanzoneSegreta condotto da @serenarossi_com. Ospiti #RaoulBova, @francifialdini… - Nicholas_Dls00 : Nuova puntata de #canzonesegreta. Tra gli ospiti #raulbova, #amandalear e #paolaperego Commenta in tempo reale qui? - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 26 Marzo 2021: Canzone Segreta vs Ciao Darwin: A grande richiesta, Le Iene, Quarto Grado, Th.… - GiusyPoppi : @GiusCandela Se è scappata trovo abbia fatto la cosa giusta ,'canzone segreta 'è un po' cosi cosi. .?? -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta

Intanto questa sera lo ritroviamo su Rai 1 nel corso del nuovo appuntamento dicondotto da Serena Rossi. "Vi aspetto a La, sarà una serata all'insegna della musica" , ...per stasera 26 marzo alle 21:35 su Rai1 la terza puntata dello show. Condotto da Serena Rossi , artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana, il programma si articola in cinque prime serate lasciando spazio a ...Amanda Lear, vita privata: data e luogo di nascita, età, altezza e peso dell'ospite di Serena Rossi a Canzone Segreta Anche Amanda Lear sarà tra gli ...Flavio Insinna ospite a Canzone segreta: cosa avranno in serbo per lui i suoi affetti più cari? In attesa di scoprirlo, ripercorriamo con lui la sua vita.