Beppe Grillo blinda i due mandati e fa lo show con Cingolani | Io l' Elevato | lui il Supremo

Il limite dei "due mandati deve essere un pilastro fisso, l'ho proposto anche a Conte". È quanto, secondo fonti parlamentari, ha spiegato Beppe Grillo intervenendo alla congiunta dei gruppi M5S questo pomeriggio. Andare avanti con Giuseppe Conte alla guida del movimento e stringere un accordo con il centrosinistra: questa la strada indicata da Grillo ai parlamentari nel corso della videoconferenza. "Conte è meraviglioso - ha detto - Presto voteremo quando avremo una piattaforma. Con Rousseau troveremo un accordo". Durante l'incontro, il cofondatore ha anche elogiato il premier Mario Draghi. "Non è un banchiere senza sentimenti - ha osservato -, è uno che vede la povertà e sa di cosa parla, vede il futuro. Sulla transizione ecologica e il reddito di cittadinanza ha mantenuto la parola".

