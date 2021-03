Verona | pizzicati in un bar a consumare oltre l' orario | 12 sanzioni e locale chiuso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verona pizzicati

veronaoggi.it

Rimarrà con le serrande abbassate per i prossimi cinque giorni il bar osteria San Zeneto di stradone Provolo a, trovato aperto oltre l'orario di chiusura imposto dall'attuale normativa per il ...Se molti veneti hanno superato il confine prendendo di mira Sirmione e Desenzano, altrettanto è avvenuto da Brescia verso, con diversi giovani "" in sortite notturne.Cinque giorni di chiusura per il bar osteria San Zeneto di stradone Provolo trovato aperto oltre l’orario di chiusura imposto ...