Vaccino Covid, al via la sperimentazione sui bambini (Di giovedì 25 marzo 2021) La sconfitta del Covid, che circola largamente tra i giovani e giovanissimi spesso in forma asintomatica, è inattuabile senza il coinvolgimento dei minori che rappresentano il 36% della popolazione mondiale. Ne sono sempre più convinti esperti e scienziati di tutto il mondo. Al punto che c'è già chi sta facendo i primi test del Vaccino per gli under 16. Stiamo parlando dello Stato di Israele, che ha già inoculato Pfizer a 600 bambini tra 12 e 16 anni, con ottimi risultati sull'efficacia e sicurezza del farmaco e l'urgente inclusione dei più giovani nel protocollo di prevenzione vaccinale per il raggiungimento dell'immunità di gregge. La stessa azienda ha dichiarato di condurre in questo momento uno studio rivolto alla somministrazione del Vaccino su individui tra 12 e 15 anni e tra 5 e 11 anni. Anche Astrazeneca ...

