Vaccini, scatta la "rivoluzione" di Zaia: le chiamate dirette per età (Di giovedì 25 marzo 2021) Ignazio Riccio L'esperimento parte a Treviso e coinvolge tutti coloro che sono nati nel 1936. Domenica 4.800 persone di 84 e 85 anni dell'intera provincia si potranno recare nei centri di vaccinazione senza aver ricevuto la chiamata dell'Usl Accesso diretto nei luoghi dove si effettuano le vaccinazioni, senza prenotazione. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia tenta di dare un'accelerata alla campagna vaccinale, garantendo sempre la priorità per le persone anziane, i disabili e i soggetti con fragilità riconosciute. L'esperimento parte a Treviso e coinvolge tutti coloro che sono nati nel 1936. Domenica 4.800 persone di 84 e 85 anni dell'intera provincia si potranno recare nei centri di vaccinazione senza aver ricevuto la chiamata dell'Usl. Le strutture interessate si trovano nelle città di Villorba, Oderzo, Godega di Sant'Urbano e Riese Pio X.

