Uomini e Donne 25 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di giovedì 25 marzo 2021) La settimana di Uomini e Donne sta finendo, ma le ultime puntate sapranno intrattenere come le precedenti. Ieri la caduta di Gemma, con tanto di ginocchia sbucciate, ha fatto il giro del web, e come al solito la dama di Torino è stata la più commentata. E sarà proprio lei la protagonista di oggi, giovedì 25 marzo. Secondo le anticipazioni, infatti, oggi la puntata del dating show di Canale 5 dovrebbe aprirsi ancora con il Trono Over. Gemma avrà un nuovo confronto con Maurizio, che dopo aver raccontato la serata passata con la donna, culminata con un bacio ‘a stampo’, verrà attaccato da Gianni e Tina secondo i quali l’uomo starebbe solo fingendo. Così Maurizio ammetterà di voler lasciare lo studio. Ma la puntata non finirà qui, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 marzo 2021) La settimana dista finendo, ma le ultime puntate sapranno intrattenere come le precedenti. Ieri la caduta di Gemma, con tanto di ginocchia sbucciate, ha fatto il giro del web, e come al solito la dama di Torino è stata la più commentata. E sarà proprio lei la protagonista di, giovedì 25. Secondo le, infatti,la puntata del dating show di Canale 5 dovrebbe aprirsi ancora con il. Gemma avrà un nuovo confronto con Maurizio, che dopo aver raccontato la serata passata con la donna, culminata con un bacio ‘a stampo’, verrà attaccato da Gianni e Tina secondo i quali l’uomo starebbe solo fingendo. Così Maurizio ammetterà di voler lasciare lo studio. Ma la puntata non finirà qui, ...

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Internazionale : Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una… - rtl1025 : ?? #Biden: 'In ogni lavoro le donne guadagnano meno degli uomini, in media 82 centesimi ogni dollaro. Il divario è r… - Federica081887 : RT @OfficialSSLazio: Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono… - mrfidalgo : RT @fraurolo121: Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman -