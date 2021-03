Ultime Notizie Roma del 25-03-2021 ore 14:10 (Di giovedì 25 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio tuxford supportare Le strutture vaccinali sono state inviate da figliolo in Molise Basilicata mentre in tutto il paese 8 milioni e mezzo di persone hanno ricevuto la prima dose oltre due milioni 700mila anche richiamo altra bene ha presentato il Data SAP trimoni inboard americano i dati aggiornati sul suo vaccino anti covid efficace al 76% nel resto della malattia asintomatica e al 100% nel prevenire l’infezione grave e dopo il del Policlinico San Martino di Genova nuovo Cluster di covid spedaliere legato è un operatore sanitario non vaccinato si è verificato a Lavagna dove si sono registrati in 9 pazienti positivi lo annunciato il Presidente della Regione Giovanni precisando che un altro Club riguarda un RSA di Tiglieto in provincia di Genova dove Due operatori che lavorano ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio tuxford supportare Le strutture vaccinali sono state inviate da figliolo in Molise Basilicata mentre in tutto il paese 8 milioni e mezzo di persone hanno ricevuto la prima dose oltre due milioni 700mila anche richiamo altra bene ha presentato il Data SAP trimoni inboard americano i dati aggiornati sul suo vaccino anti covid efficace al 76% nel resto della malattia asintomatica e al 100% nel prevenire l’infezione grave e dopo il del Policlinico San Martino di Genova nuovo Cluster di covid spedaliere legato è un operatore sanitario non vaccinato si è verificato a Lavagna dove si sono registrati in 9 pazienti positivi lo annunciato il Presidente della Regione Giovanni precisando che un altro Club riguarda un RSA di Tiglieto in provincia di Genova dove Due operatori che lavorano ...

