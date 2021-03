Ufficiale | Bulut non è più il tecnico del Fenerbahce Il ds Emre Belozoglu lo sostituirà in panchina

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il Fenerbahçe ha comunicato tramite i canali ufficiali che Erolnon è più l’allenatore della prima squadra. Sono stati fatali peri risultati non all’altezza delle aspettative della dirigenza, il Fene è attualmente terzo in Superlig a -5 dal Besiktas e a -2 dal Galatasaray. Prenderà la guida del club l’attuale direttore sportivo, che manterrà così il doppio incarico fino al termine della stagione. Bilgilendirme / Aç?klama https://t.co/POpqa8feA6 pic.twitter.com/gxCsquHqPg — Fenerbahçe SK (@) March 25, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

zazoomblog : UFFICIALE – Fenerbahce esonerato Bulut: Belozoglu sarà ds e allenatore - #UFFICIALE #Fenerbahce #esonerato - BombeDiVlad : ???? UFFICIALE - #Fenerbahce, esonerato l’allenatore Erol #Bulut ?? Ecco chi lo sostituirà #LeBombeDiVlad #LBDV… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Bulut

TUTTO mercato WEB

Il Fenerbahce ha esonerato l'allenatore Erol: in panchina fino al termine della stagione si siederà il direttore sportivo Emre ...Commenta per primo Emre Belozoglu , ex trequartista dell'Inter, è il nuovo allenatore del Fenerbahce. Già direttore sportivo del club turco, dopo l'esonero di Eroll'ex 5 nerazzurro sarà sia tecnico che ds.Il Fenerbahce ha esonerato l’allenatore Erol Bulut: in panchina fino al termine della stagione si siederà il direttore sportivo Emre Belozoglu Il Fenerbahce ha ufficializzato l’esonero di Erol Bulut a ...Commenta per primo Emre Belozoglu, ex trequartista dell’Inter, è il nuovo allenatore del Fenerbahce. Già direttore sportivo del club turco, dopo l’esonero di Erol Bulut l’ex 5 nerazzurro sarà sia tecn ...