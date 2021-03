Spagna, prezzi produzione febbraio +0,8% a/a (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Crescono per il secondo mese di fila i prezzi alla produzione in Spagna a febbraio, rispetto all’anno scorso. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un incremento dello 0,8% che segue il +0,9% di gennaio. Su base mensile si registra una flessione dell’1,5% dopo il +3,4% precedente. L’indice depurato della componente energetica registra un aumento del 2,6% tendenziale dopo il +1,4% rilevato in precedenza. Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Crescono per il secondo mese di fila iallain, rispetto all’anno scorso. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un incremento dello 0,8% che segue il +0,9% di gennaio. Su base mensile si registra una flessione dell’1,5% dopo il +3,4% precedente. L’indice depurato della componente energetica registra un aumento del 2,6% tendenziale dopo il +1,4% rilevato in precedenza.

