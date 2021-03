Selvaggia Roma non parte per l’Isola. Per lei un altro progetto (Di giovedì 25 marzo 2021) Selvaggia Roma non parteciperà all’Isola dei Famosi. Lo conferma Lele Mora che parla di un altro progetto per lei Selvaggia Roma, volto noto in tv per la sua partecipazione al reality Grande Fratello Vip, non partirà per l’Honduras. Nessuna Isola dei Famosi per lei. L’indiscrezione circolata nei giorni scorsi è stata infatti smentita da Lele Mora, che all’Adnkronos spiega che l’ex vippona “ha già un contratto firmato per un film molto importante”. Selvaggia in questo momento è impegnata a prepararsi al meglio per questo nuovo progetto: “Con il suo manager Giulio Borgognoni, che le cura l’immagine, ringraziamo chi ha speso delle parole per Selvaggia Roma, ma siamo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 marzo 2021)nonciperà aldei Famosi. Lo conferma Lele Mora che parla di unper lei, volto noto in tv per la suacipazione al reality Grande Fratello Vip, non partirà per l’Honduras. Nessuna Isola dei Famosi per lei. L’indiscrezione circolata nei giorni scorsi è stata infatti smentita da Lele Mora, che all’Adnkronos spiega che l’ex vippona “ha già un contratto firmato per un film molto importante”.in questo momento è impegnata a prepararsi al meglio per questo nuovo: “Con il suo manager Giulio Borgognoni, che le cura l’immagine, ringraziamo chi ha speso delle parole per, ma siamo ...

