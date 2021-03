Salto con gli sci, dramma Daniel-Andre Tande. Intubato e in coma farmacologico dopo la caduta a Planica (Di giovedì 25 marzo 2021) Arrivano le prime notizie ufficiali in merito alle condizioni di salute di Daniel-Andre Tande, caduto in maniera rovinosa durante il Salto di allenamento antecedente all’odierna gara di Planica. Lo sfortunato norvegese ha perso l’equilibrio in volo subito dopo essere uscito dal dente, dopodiché si è letteralmente schiantato al suolo a oltre 100 km/h. Subito dopo l’impatto con il suolo ha perso i sensi ed è stato soccorso dal personale paramedico. Elitrasportato all’ospedale di Lubiana per accertamenti, ora si trova in uno stato di coma indotto in maniera tale da ridurre al minimo lo stress sul cervello. La notizia è stata comunicata da Clas Brede Bråthen, direttore sportivo del Salto norvegese, che ha comunque tenuto a ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Arrivano le prime notizie ufficiali in merito alle condizioni di salute di, caduto in maniera rovinosa durante ildi allenamento antecedente all’odierna gara di. Lo sfortunato norvegese ha perso l’equilibrio in volo subitoessere uscito dal dente,diché si è letteralmente schiantato al suolo a oltre 100 km/h. Subitol’impatto con il suolo ha perso i sensi ed è stato soccorso dal personale paramedico. Elitrasportato all’ospedale di Lubiana per accertamenti, ora si trova in uno stato diindotto in maniera tale da ridurre al minimo lo stress sul cervello. La notizia è stata comunicata da Clas Brede Bråthen, direttore sportivo delnorvegese, che ha comunque tenuto a ...

