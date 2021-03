Ragazza accoltellata dal 16enne | la madre dell’aggressore dà la colpa alla Dad “Non trovava equilibrio”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Treviso, 25 mar – Marta Novello, ladi Moglianoe ridotta in fin di vita da un compaesano sedicenne immigrato di seconda generazione si è risvegliata ieri pomeriggio dal coma farmacologico. “Voglio vedere mamma e papà”, sono state le sue prime parole al risveglio. Colpita con una ferocia inaudita da 20 fendenti, di cui 8 all’addome e al torace, laè passata per due volte sotto i ferri del chirurgo nel giro di 24 ore. Il primo, all’arrivo, per suturare i polmoni squarciati dalle coltellate, il secondomano. Laha subito due interventi “Marta ha avuto diverse lesioni al torace – spiega il dottor Formentini, direttore dell’ospedale, al programma Ore 14 su Rai 2 – riportando uno pneumotorace (presenza di aria nello spazio pleurico, ...

Sono in miglioramento le condizioni delladi 26 anni di Mogliano Veneto (Treviso) aggredita lunedì scorso a coltellate, mentre praticava attività fisica all'aperto, da un ragazzo di 15 annì. La giovane, ferita in particolare ai ...La ricostruzione della madre - Il quindicenne frequenta un istituto alberghiero, la donna è unamadre: il padre se n'è andato prima che suo figlio nascesse. Lo ha allevato da sola, con l'...La madre del 15enne aggressore di Marta Novello, la 26enne di Mogliano (Treviso) gravemente ferita a coltellate due giorni fa mentre faceva jogging, non riesce ancora a spiegarsi cosa sia scattato nel ...La madre del 15enne aggressore di Marta Novello, la 26enne di Mogliano (Treviso) gravemente ferita a coltellate due giorni fa mentre faceva jogging, non riesce ancora a spiegarsi cosa sia scattato nel ...