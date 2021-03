Pace fiscale 2021 | gettate le basi nel decreto Sostegni

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nelle ultime settimane, ci siamo soffermati più di una volta sulla necessità, palesata dall’attuale Esecutivo, di una riforma complessiva del fisco in Italia. Se ne parla frequentemente, anche perchè attraverso detta riforma (e non solo questa in verità), il Paese potrà avere accesso agli aiuti del Recovery Fund. Ebbene, in detto percorso di revisione del complesso settore delle tasse e dei tributi, trova spazio la, dai più attenti osservatori letta come una sorta di ‘concessione’ che lo Stato fa ai cittadini contribuenti, già in difficoltà economica prima della pandemia e, a maggior ragione, durante. In buona sostanza, abbiamo di fronte il condono delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro per i redditi più bassi e la proroga dei termini per il pagamento delle rate della rottamazione ter. ...