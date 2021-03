Oroscopo 26 marzo 2021 | Vergine più attenti | serenità per Acquario

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’del 26esorta i nati sotto il segno dellaad essere più meticolosi nel lavoro. Gli, invece, avranno la possibilità di ritrovare laperduta. Calma per Pesci.da Ariete aAriete. Piccola battuta d’arresto per quanto riguarda i sentimenti. Nella giornata odierna potreste essere tentati di guardare al passato, ma questa non è mai una cosa buona. Se una storia non ha funzionato prima, non potrà certamente andare meglio adesso. Siate più risoluti. Toro. Buone notizie per quanto riguarda i sentimenti. Cercate di darvi da fare in campo professionale in quanto ci sono delle cose importanti in ballo. In amore cercate di restare con i piedi per terra, senza farvi castelli in aria. Presto potrebbero ...