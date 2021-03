Non posso perdere ogni dignità. E i killer uccisero Gassani (Di giovedì 25 marzo 2021) di Raffaele Schiavone <Garzione è l’attore e l’avvocato Gassani è il regista>. <Non posso perdere ogni dignità>. L’omicidio del penalista Leopoldo Dino Gassani, avvenuto la sera del 27 marzo del 1981, ruota tutto intorno a una dichiarazione urlata da un criminale in un’aula giudiziaria a Avellino nel corso di una udienza processuale e dalla frase scritta su un bigliettino dal professionista salernitano mentre due sicari gli intimavano di far ritrattare un suo assistito e pur essendo consapevole della fine che l’attendeva. Dino Gassani, penalista stimatissimo in città, venne ucciso insieme con il suo fedelissimo collaboratore e amico Pino Grimaldi, un ex agente di polizia, nel suo studio legale al sesto piano del civico 203 al corso Vittorio Emanuele. A ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 25 marzo 2021) di Raffaele Schiavone . . L’omicidio del penalista Leopoldo Dino, avvenuto la sera del 27 marzo del 1981, ruota tutto intorno a una dichiarazione urlata da un criminale in un’aula giudiziaria a Avellino nel corso di una udienza processuale e dalla frase scritta su un bigliettino dal professionista salernitano mentre due sicari gli intimavano di far ritrattare un suo assistito e pur essendo consapevole della fine che l’attendeva. Dino, penalista stimatissimo in città, venne ucciso insieme con il suo fedelissimo collaboratore e amico Pino Grimaldi, un ex agente di polizia, nel suo studio legale al sesto piano del civico 203 al corso Vittorio Emanuele. A ...

