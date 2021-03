No | queste foto non mostrano degli scheletri di giganti

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il 22 marzo 2021 su Facebook sono state pubblicate diverseche, secondo l’autore del post, mostrerebbero dei presuntidivissuti nel passato. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Immagine pubblicata il 22 marzo 2021 su Facebook – Notizia falsa La prima immagine mostra delle persone, con una divisa gialla e blu, intorno a quello che sembra uno scheletro gigante. In realtà, l’immagine è una creazione grafica elaborata dall’utente Whitmath57 per il contest Worth 1000 che, spiega il sito di fact-checking Snopes, invita i partecipanti a creare immagini che giochino con dimensioni e prospettiva. Di questa immagine ci eravamo già occupati precedenza (qui). Immagine pubblicata il 22 marzo 2021 – Notizia falsa La seconda immagine mostra due presuntidi ...

Advertising

virginiaraggi : Ho alcuni amici che vivono a Fidene, nella periferia nord est della città. Più di una volta mi è capitato di percor… - zaiapresidente : ??? L'equinozio di primavera sul Monte Civetta, con i raggi solari che filtrano attraverso la Torre d'Alleghe e la T… - bambinogesu : #19marzo #festadelpapà Sono tanti i papà che ogni giorno entrano in Ospedale per affrontare nuove sfide insieme all… - Peter91629406 : RT @Jennifer_026: Se queste foto raggiungono 100 retwit, vi mostro la figa a gambe aperte!! - theshadowofswan : Penso siano illegali queste foto -

Ultime Notizie dalla rete : queste foto

Il Fatto Quotidiano

...ordinarie in ritratti dall'aspetto professionale. Grazie alla connettività 5G ultraveloce, tutti gli scatti potranno essere condivisi in qualsiasi momento in modo ancora più rapida. Tutte...In effetti,ballerine magnifiche ci piacciono così tanto anche perché si abbinano con gran facilità. E poi il tacco flat (ma ne esiste anche una variante alta 4 centimetri) le rende la scelta ...LA PROVOCAZIONE DI NEDVED - Queste le parole di Nedved a Dazn: "Mi fa effetto vedere dopo 3000 e passa giorni lo scudetto sulla maglia della Juventus. Mio figlio andava alle medie, ora guida la macchi ...Britney Spears ha incluso Sarah Jessica Parker nel gruppo di donne che l'hanno ispirata di più, ricevendo in risposta un messaggio d'affetto dell'attrice. Britney Spears ha fatto sapere ai suoi fan qu ...