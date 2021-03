(Di giovedì 25 marzo 2021) Ilsembra aver ripreso a marciare al consueto ritmo. Giro palla preciso, cambi di fascia, improvvise accelerazioni: i Blancos tornano a sognare di alzare la Champions League, riprendendo il filo interrotto nell'ultimo biennio con le eliminazioni agli ottavi rispettivamente contro Ajax e Manchester City. Merito anche di un Lukatornato su livelli di assoluta eccellenza. Il centrocampista croato non smette di dettare i ritmi del gioco al.caption id="attachment 924157" align="alignnone" width="1024" Luka(getty images)/captionRIMPIANTOA tessere le sue lodi ci pensa José. Lo Special One ne ha parlato a Sportske Novostindo un aneddoto: "Ho insistito tanto perché lo portassero al ...

Mourinho rivela: 'Avrei voluto portare Modric nel 'mio' Real Madrid'

