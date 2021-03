Marchisio: «Buffon, Nedved e Del Piero stavano male dopo le sconfitte. Sulla Juve attuale… » (Di giovedì 25 marzo 2021) Le dichiarazioni di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, sul rendimento in bianconero di Cristiano Ronaldo Claudio Marchisio, intervenendo a Cronache di Spogliatoio, ha parlato a 360° della Juve attuale e del passato. RONALDO – «Ronaldo alla Juventus ha portato la sua grandissima vena di gol. Lo abbiamo visto il primo anno quando ha ribaltato l’Atletico che notoriamente non concede tanti gol. Negli anni di Ronaldo si è tralasciato dietro qualcosa: acquisti che dovevano essere importanti ma non lo sono stati, lo zoccolo duro si avvicina al ritiro e i giovani non sono riusciti a creare un nuova base». PASSATO – «In alcuni momenti potevo scegliere di andare via, specialmente nei due anni del 7° posto, alcune squadre straniere mi proponevano contratti. Erano stati anni pesanti: non avevo mai ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Le dichiarazioni di Claudio, ex centrocampista della, sul rendimento in bianconero di Cristiano Ronaldo Claudio, intervenendo a Cronache di Spogliatoio, ha parlato a 360° dellaattuale e del passato. RONALDO – «Ronaldo allantus ha portato la sua grandissima vena di gol. Lo abbiamo visto il primo anno quando ha ribaltato l’Atletico che notoriamente non concede tanti gol. Negli anni di Ronaldo si è tralasciato dietro qualcosa: acquisti che dovevano essere importanti ma non lo sono stati, lo zoccolo duro si avvicina al ritiro e i giovani non sono riusciti a creare un nuova base». PASSATO – «In alcuni momenti potevo scegliere di andare via, specialmente nei due anni del 7° posto, alcune squadre straniere mi proponevano contratti. Erano stati anni pesanti: non avevo mai ...

Advertising

Fabio64535537 : RT @ilbianconerocom: Marchisio: 'Un ciclo così senza Champions, non me lo spiegherò mai. Benzema fu a un passo dalla Juve. Del Piero, CR7,… - TuttoMercatoWeb : Marchisio: 'Buffon, Nedved e Del Piero avevano dei mal di pancia tremendi dopo le sconfitte' - ilbianconerocom : Marchisio: 'Un ciclo così senza Champions, non me lo spiegherò mai. Benzema fu a un passo dalla Juve. Del Piero, CR… - FrancescoNusdeo : @Jvts_it Stai parlando ad uno che vorrebbe ricreare nella Juve un gruppo italiano di giocatori di qualità ( come er… - ChiaraRossett15 : @MILANSUPREMACY @_Alemarinelli_ @ArcaMilan @Sianews_ Non ci giriamo intorno, i giocatori che hanno trascinato la Ju… -