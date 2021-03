Mara Maionchi pronta per un nuovo programma con Fedez: «Farò la vallettona» (Di giovedì 25 marzo 2021) pronta per tuffarsi nella nuova avventura al fianco di Fedez, Mara Maionchi racconta orgogliosa LOL Last One Laughing – Chi ride è fuori. Il programma, in onda dal 1° aprile su Amazon Prime Video, vedrà la coppia ricongiungersi dopo le passate esperienze insieme ad X Factor. E già si prevedono scintille. L’energia della Maionchi si avverte già dalle prime battute: “Questo è un programma davvero divertente – ha anticipato Mara a Leggo – con tanta libertà. Non ci sarà nessun canovaccio ma solamente dei comici folli. Poi c’è Fedez che devo dire è molto più bravo di me in questo ruolo. Lui conduce e io sarò la sua vallettona”. Mara Maionchi in LOL, con Fedez su Amazon ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021)per tuffarsi nella nuova avventura al fianco diracconta orgogliosa LOL Last One Laughing – Chi ride è fuori. Il, in onda dal 1° aprile su Amazon Prime Video, vedrà la coppia ricongiungersi dopo le passate esperienze insieme ad X Factor. E già si prevedono scintille. L’energia dellasi avverte già dalle prime battute: “Questo è undavvero divertente – ha anticipatoa Leggo – con tanta libertà. Non ci sarà nessun canovaccio ma solamente dei comici folli. Poi c’èche devo dire è molto più bravo di me in questo ruolo. Lui conduce e io sarò la sua”.in LOL, consu Amazon ...

