Lutto a Uomini e Donne, morto l'ex cavaliere. Lì aveva conosciuto la donna che ha sposato (Di giovedì 25 marzo 2021) Come se non bastasse la situazione emergenziale dell'intero globo terracqueo a portare sconforto negli animi dei telespettatori, costretti alle tragedie annunciate dai notiziari, se ne è aggiunta un'altra per la fetta degli stessi che seguono il programma Mediaset Uomini e Donne. Ad essere strappato da questo mondo è stato Fabio Donato Sarru. Il 46enne ex cavaliere del trono over della trasmissione condotta da Maria De Filippi se ne è andato dopo il ricovero nell'ospedale degli infermi di Biella. A darne la notizia sono stati gli amici e i genitori, la madre Salvatorica e il padre Carlo. Lutto a Uomini e Donne, morto l'ex cavaliere Fabio Donato "Fabio è volato in cielo adesso, alle ore 9", questo il messaggio agli amici ...

