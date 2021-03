LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali in DIRETTA: Kolyada in testa! Hanyu-Chen subito per l’oro. Attesa per Grassl e Rizzo (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE D’artistico DALLE 18.10 13.51: Ora il warm up del quarto gruppo 13.50: Il kazako Mikhail Shaidorov totalizza un punteggio di 59.14 (31.97+29.17) che significa 14mo e penultimo posto 13.48: Prova sul LIVEllo atteso del kazako Mikhail Shaidorov, giovanissimo. Qualche errore ma può essere tutto sommato soddisfatto 13.46: A terra sul tentativo di quadruplo, bene il triplo Axel, bene la combinazione triplo-triplo 13.46: Si chiude anche il terzo gruppo con il kazako Mikhail Shaidorov, giovanissimo, 16 anni, nato ad Almaty e di stanza a Sochi in Russia dove si allena agli ordini di Alexei Urmanov. E’ stato 22mo ai Mondiali junior lo scorso anno. Si esibisce su Lemon Tree dei Fool’s ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLE COPPIE D’DALLE 18.10 13.51: Ora il warm up del quarto gruppo 13.50: Il kazako Mikhail Shaidorov totalizza un punteggio di 59.14 (31.97+29.17) che significa 14mo e penultimo posto 13.48: Prova sulllo atteso del kazako Mikhail Shaidorov, giovanissimo. Qualche errore ma può essere tutto sommato soddisfatto 13.46: A terra sul tentativo di quadruplo, bene il triplo Axel, bene la combinazione triplo-triplo 13.46: Si chiude anche il terzo gruppo con il kazako Mikhail Shaidorov, giovanissimo, 16 anni, nato ad Almaty e di stanza a Sochi in Russia dove si allena agli ordini di Alexei Urmanov. E’ stato 22mo aijunior lo scorso anno. Si esibisce su Lemon Tree dei Fool’s ...

