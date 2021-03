(Di giovedì 25 marzo 2021)- Il centro sportivo dellaera tornato ad essere la casa di Daniel. Il giovane calciatore della Primavera da gennaio aveva fatto ritorno alla base. Adesso non c'è più, il ...

Advertising

sportli26181512 : La Lazio ricorda Guerini: minuto di silenzio a Formello: Prima della seduta di allenamento, la squadra si è unita i… - CinqueNews : Il figlio Pirlo ricorda Guerini: «Quanti sorrisi insieme, mi mancherai» - Noibiancocelest : Ciao Daniel, ricorda di brillare nel cuore di chi ti amerà per sempre!!! - sportli26181512 : Pirlo Jr piange Guerini: 'Ero il tuo talento, sono sotto shock': Il mondo del calcio è sconvolto dalla tragica scom… - laziolibera : Addio Guerini, il mondo del calcio lo ricorda: i messaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ricorda

Corriere dello Sport.it

Resterà per sempre nella storia dellaL'Osservatorio Inpscome nel 2020 siano state liquidate 1.182.971 pensioni delle quali il ... seguita dalla Campania con 181 pensioni e dal(185). La Liguria ha la più alta concentrazione ...Il messaggio dell'allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani all'indirizzo di Daniel Guerini scomparso la notte scorsa ...Anche per il conducente della Mercedes Classe A sono state necessarie cure mediche ed è stato trasportato al Sandro Pertini, per essere sottoposto ad accertamenti Quando sarà possibile gli investigato ...