Ignazio Moser si ferisce all'occhio, Cecilia è la sua infermiera (Di giovedì 25 marzo 2021) 'Ignazio sta bene, ogni giorno va meglio, l'ematoma scende e l'occhio migliora'. Cecilia Rodriguez rassicura i fan preoccupati sui social. Ignazio Moser si è ferito all'occhio giocando a padel e hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021) 'sta bene, ogni giorno va meglio, l'ematoma scende e l'migliora'.Rodriguez rassicura i fan preoccupati sui social.si è ferito all'giocando a padel e hanno ...

