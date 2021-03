I rari casi di infezione dopo la prima dose del vaccino | uno studio

(Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Nonostante il rischio sia basso, esiste la possibilità di contrarre l'da nuovo coronavirus a seguito della vaccinazione. Questo è quanto emerge da unopubblicato sul New England Journal of Medicine e condotto dagli scienziati dell'Università della California a San Diego e della David Geffen School of Medicine dell'Università della California a Los Angeles, che hanno valutato i tassi dida Covid-19 in una coorte di operatori sanitari che avevano ricevuto la vaccinazione. "Grazie allo screening giornaliero obbligatorio dei sintomi del personale sanitario, pazienti e dei visitatori, e all'ottima capacità di test delle nostre strutture - commenta Jocelyn Keehner dell'Università della California a San Diego - siamo stati in grado di identificare le infezioni sintomatiche e asintomatiche tra gli operatori ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... i benefici del vaccino Covid - 19 AstraZeneca superano i rischi nonostante un possibile collegamento conmoltodi trombi associati ad un livello basso di piastrine. AOSTA. Un caso di variante nigeriana del virus Covid-19 è stato identificato in Valle d'Aosta. Secondo quanto riportato dall'Ansa il contagiato è un uomo residente in un comune fuori Aosta. Dopo il nuovo via libera dell'Ema all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, a seguito della procedura condotta a livello europeo e della segnalazione di alcuni casi di trombosi rare, l'Aifa ...