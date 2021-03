Gol e vittorie | Milan o Turchia non cambia nulla Calha al top | rinnovo più vicino

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ne ha presi tre in un colpo solo, Hakannoglu. E non tre qualsiasi: Leonardo, Zvonimir Boban e Roberto "Dustin" Antonelli. È il club di chi ha segnato 30 gol con la maglia del, entrarci - ...

Ne ha presi tre in un colpo solo, Hakan Calhanoglu. E non tre qualsiasi: Leonardo, Zvonimir Boban e Roberto "Dustin" Antonelli. È il club di chi ha segnato 30con la maglia del Milan, entrarci - Hakan l'ha fatto con la prodezza del 3 - 2 a Firenze - significa ambire legittimamente a scrivere un piccolo pezzo di storia rossonera. "Calha" ha vissuto i ...RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI, CLASSIFICHE/ Direttalive: in campo a Sofia! FORMAZIONI ... con solo duestrappare dalla nazionale bulgara. Possiamo aggiungere che l'ultimo testa a ...A Capodistria, un gol di Ndoye al 78’ regala il successo 1-0 agli elvetici. Alle 21 Portogallo-Croazia, le altre due big del girone ...Shevchenko, 15 anni fa l'ultimo gol con il Milan in Serie A. Una serata che, a suo modo, è passata alla storia ...