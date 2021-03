“Girls On Track”: Ferrari sostiene le donne pilota (Di giovedì 25 marzo 2021) Ferrari Drive Academy e FIA Women in Motorsport Commission hanno rinnovato l’accordo per il programma “Girls On Track – Rising Stars”, per altri due anni. Il progetto ha come obiettivo quello di scoprire nuovi talenti femminili da far correre in pista. Entra a far parte della collaborazione anche “Iron Dames”, il progetto ideato da Deborah Mayer che promuove l’automobilismo femminile. Michele Mouton apre alle donne in Formula Uno “Girls On Track”, quali i prossimi obiettivi? “Girls On Track” è un programma molto importante perchè mira ad introdurre anche le donne nel mondo dei motori. Mondo che, ancora in molti pensano, sia adatto solo agli uomini. Ferrari e FIA hanno rinnovato l’accordo insieme con Iron ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021)Drive Academy e FIA Women in Motorsport Commission hanno rinnovato l’accordo per il programma “On– Rising Stars”, per altri due anni. Il progetto ha come obiettivo quello di scoprire nuovi talenti femminili da far correre in pista. Entra a far parte della collaborazione anche “Iron Dames”, il progetto ideato da Deborah Mayer che promuove l’automobilismo femminile. Michele Mouton apre allein Formula Uno “On”, quali i prossimi obiettivi? “On” è un programma molto importante perchè mira ad introdurre anche lenel mondo dei motori. Mondo che, ancora in molti pensano, sia adatto solo agli uomini.e FIA hanno rinnovato l’accordo insieme con Iron ...

