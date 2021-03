Gessica Notaro in lacrime dopo l’ultimo intervento al volto: “Finalmente rivedo i miei lineamenti” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Quest’intervento mi consente di tornare Finalmente a vedermi. Sono commossa. Piango di gioia”. Non trattiene le lacrime Gessica Notaro parlando su Instagarm dell’ultima operazione chirurgica a cui si è sottoposta dopo che il 17 gennaio del 2017 fu aggredita e sfregiata al volto con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares. Da allora non si è mai arresa, diventando un simbolo oltre che un punto di riferimento, sempre in prima linea a combattere contro la violenza sulle donne. “Questo è un momento di svolta nella mia vita – ha spiegato Gessica Notaro -. Perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare Finalmente a vedermi con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Quest’mi consente di tornarea vedermi. Sono commossa. Piango di gioia”. Non trattiene leparlando su Instagarm dell’ultima operazione chirurgica a cui si è sottopostache il 17 gennaio del 2017 fu aggredita e sfregiata alcon l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares. Da allora non si è mai arresa, diventando un simbolo oltre che un punto di riferimento, sempre in prima linea a combattere contro la violenza sulle donne. “Questo è un momento di svolta nella mia vita – ha spiegato-. Perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’mi consente di tornarea vedermi con i ...

