Germania, due giocatori in quarantena ma contro l’Islanda si giocherà (Di giovedì 25 marzo 2021) La Germania ha annunciato che due giocatori sono finiti in quarantena ma la partita di questa sera contro l’Islanda non è a rischio Due giocatori positivi nella Nazionale della Germania ma la partita di questa sera contro l’Islanda – valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 – non è a rischio. Questo il comunicato ufficiale. «Oltre al giocatore Jonas Hofmann, risultato positivo al Covid-19, anche Marcel Halstenberg deve essere messo in quarantena nei quarti della squadra DFB sul istruzioni del dipartimento della salute di Düsseldorf. Tutti gli altri giocatori della Nazionale, che, come lo staff tecnico e l’intera squadra, giovedì si erano sottoposti a ulteriori test rapidi dell’antigene, tutti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Laha annunciato che duesono finiti inma la partita di questa seranon è a rischio Duepositivi nella Nazionale dellama la partita di questa sera– valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 – non è a rischio. Questo il comunicato ufficiale. «Oltre al giocatore Jonas Hofmann, risultato positivo al Covid-19, anche Marcel Halstenberg deve essere messo innei quarti della squadra DFB sul istruzioni del dipartimento della salute di Düsseldorf. Tutti gli altridella Nazionale, che, come lo staff tecnico e l’intera squadra, giovedì si erano sottoposti a ulteriori test rapidi dell’antigene, tutti ...

