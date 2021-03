Follia a Roma, distrugge la casa terrorizzando moglie e figlia: allontanato uomo violento (Di giovedì 25 marzo 2021) Urla, vetri per terra, oggetti fatti a pezzi, una donna nascosta nella cameretta con la figlia, terrorizzata dalla furia del compagno. Questa è la segnalazione arrivata ieri sera al Nue 112, chiamati dalla suocera della povera vittima: “La lite è nata per un motivo banale, ma lui è fuori controllo“. Immediatamente gli agenti del commissariato Prati, diretto da Filberto Mastrapasqua, sono accorsi nella palazzina. Già al di fuori dell’appartamento gli agenti sentivano le urla della donna: sono entrati e hanno trovato una casa a soqquadro, pezzi di vetro in terra, portafotografie distrutti e oggetti di ceramica e vetro fatti a pezzi. Leggi anche: Roma, va sotto casa della ex con un coltello: ‘Ti taglio la gola’. L’incubo vissuto da una donna Gli agenti come prima cosa sono andati a controllare la 53enne, chiusa in camera ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Urla, vetri per terra, oggetti fatti a pezzi, una donna nascosta nella cameretta con la, terrorizzata dalla furia del compagno. Questa è la segnalazione arrivata ieri sera al Nue 112, chiamati dalla suocera della povera vittima: “La lite è nata per un motivo banale, ma lui è fuori controllo“. Immediatamente gli agenti del commissariato Prati, diretto da Filberto Mastrapasqua, sono accorsi nella palazzina. Già al di fuori dell’appartamento gli agenti sentivano le urla della donna: sono entrati e hanno trovato unaa soqquadro, pezzi di vetro in terra, portafotografie distrutti e oggetti di ceramica e vetro fatti a pezzi. Leggi anche:, va sottodella ex con un coltello: ‘Ti taglio la gola’. L’incubo vissuto da una donna Gli agenti come prima cosa sono andati a controllare la 53enne, chiusa in camera ...

