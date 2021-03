Fdi | in Municipio XIV va subito riaperta Taggia

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Nessuna notizia sulla riapertura e sui lavori della scuola, in zona Primavalle. L’edificio e’ chiuso per lavori da marzo 2020, dopo un susseguirsi di aperture e chiusure per lavori iniziato dal 2018. Ad oggi non si hanno notizie sulla data di riapertura.” “Lae’ importante per il territorio e ha portato allo smistamento degli alunni in diverse scuole del XIV municipi recando un danno ad alunni e famiglie.” “Come si non bastasse la chiusura della scuola, insieme al drammatico momento che stiamo vivendo, ha contribuito alla desertificazione degli esercizi commerciali del quadrante-Millesimo senza che nessuno si preoccupasse della situazione.” “Ennesimo atto di abbandono da parte della giunta fantasma del movimento cinque stelle. Ora pretendiamo chiarezza sui tempi di riapertura della scuola”. È quanto ...