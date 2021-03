“È un parac***” Maurizio Costanzo show | Tommaso Zorzi attaccato dall’altra ospite La reazione dell’opinionista

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) Una grande prima puntata della nuova edizione del. Tanti gli ospiti intervistati da, tra i quali anche. In questa occasione il giornalista ha chiesto a quest’ultimo di parlare del suo rapporto con Francesco Oppini dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. E a quel puntoalnon ha fatto mistero di aver provato un forte sentimento nei suoi confronti, aggiungendo di provare una sana invidia per la sua fidanzata. “Non lo volevo nominare…Francesco è stato il mio grande amore…Mi sono dichiarato e ho messo da parte il mio orgoglio…Ammetto che provo una sana invidia per la ...