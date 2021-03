Draghi al vertice Ue: “Europei ingannati da alcune case farmaceutiche”. Appoggio alla proposta di una stretta sull’export dei vaccini (Di giovedì 25 marzo 2021) Far sì che le dosi prodotte in Europa da aziende inadempienti restino in Europa, in tutto o in parte: i vaccini sono stati inevitabilmente il fulcro della discussioni tra i leader Ue, riuniti al tavolo del Consiglio europeo. Con la questione dello stop all’export che è il primo fronte di battaglia, ribadito anche dal premier Mario Draghi. Che ha sostenuto la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati: “I cittadini Europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche“, ha detto Draghi nel corso del suo intervento. Il premier ha dato il suo “pieno sostegno” alla proposta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di rafforzare il meccanismo europeo sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Far sì che le dosi prodotte in Europa da aziende inadempienti restino in Europa, in tutto o in parte: isono stati inevitabilmente il fulcro della discussioni tra i leader Ue, riuniti al tavolo del Consiglio europeo. Con la questione dello stop all’export che è il primo fronte di battaglia, ribadito anche dal premier Mario. Che ha sostenuto la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati: “I cittadinihanno la sensazione di essere statida“, ha dettonel corso del suo intervento. Il premier ha dato il suo “pieno sostegno”della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di rafforzare il meccanismo europeo sulle ...

