Covid: governo si costituisce in giudizio su ricorso Campania contro dl ristori (Di giovedì 25 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

DSantanche : Quando parlano con leggerezza di “2-3 mesi di ritardo nei #vaccini” non pensano ai 400 morti al giorno per #covid??… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - StefanoFeltri : Per un paio di settimane si parlava soltanto di Calabria e piano anti Covid mancante. Poi indovinate un po' cosa è… - SecchiElias : RT @claudiocerasa: In Liguria, è stato segnalato un nuovo cluster di Covid ospedaliero legato a un operatore sanitario non vaccinato. Nove… - WaldoVanVerhoek : RT @claudiocerasa: In Liguria, è stato segnalato un nuovo cluster di Covid ospedaliero legato a un operatore sanitario non vaccinato. Nove… -