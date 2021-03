Contro la tratta degli esseri umani (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi commemoriamo le vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi. La schiavitù è un processo con origini antichissime che ha reso le persone, nel corso del tempo, proprietà di determinati individui ritenuti “superiori”. Il processo maggiormente noto è la tratta transatlantica degli schiavi che riguarda milioni di uomini africani trasportati in America in cambio di beni primari quali: cibo, tessuti e armi. Numerosi paesi, con i rispettivi abitanti, hanno condotto grandi battaglie per l’abolizione di questo processo, ricordiamo il 16° presidente degli Stati Uniti d’America, Abraham Lincoln con il Proclama di Emancipazione. Attualmente la schiavitù è illegale nei paesi europei e per ricordare le atrocità compiute in passato sono stati prodotti numerosi film che raccontano storie ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi commemoriamo le vittime della schiavitù e dellatransatlanticaschiavi. La schiavitù è un processo con origini antichissime che ha reso le persone, nel corso del tempo, proprietà di determinati individui ritenuti “superiori”. Il processo maggiormente noto è latransatlanticaschiavi che riguarda milioni di uomini africani trasportati in America in cambio di beni primari quali: cibo, tessuti e armi. Numerosi paesi, con i rispettivi abitanti, hanno condotto grandi battaglie per l’abolizione di questo processo, ricordiamo il 16° presidenteStati Uniti d’America, Abraham Lincoln con il Proclama di Emancipazione. Attualmente la schiavitù è illegale nei paesi europei e per ricordare le atrocità compiute in passato sono stati prodotti numerosi film che raccontano storie ...

Ultime Notizie dalla rete : Contro tratta 'Isola dei Famosi', Brando Giorgi è il terzo eliminato SI tratta della prova dell'apnea. Le prime ad affrontarsi sono Elisa contro Valentina. Vince Valentina Persia, la Isoardi resiste solo 17 secondi, la Persia 28. Nella seconda tranche sono ancora le ...

Il medico: 'Gli anticorpi monoclonali strumento fondamentale per curare i fragili' Si tratta di farmaci a base di anticorpi specializzati nel riconoscimento degli antigeni del Sar - ...opportunità terapeutica - continua - che il medico di medicina generale può utilizzare contro il ...

Educazione finanza:Bnl aiuta donne vittime tratta o violenza ANSA Nuova Europa Lockdown, un piatto di pasta contro il virus: vendite su dell’11% già docente al master di psico-nutrizione a Tor Vergata e Campus Bio-Medico - Si tratta del “mangiare emotivo”. I carboidrati, pure a livello chimico cerebrale, producono sostanze che ci danno piacere ...

Farmaco orale anti-Covid: ecco la nuova scommessa di Pfizer Un farmaco per via orale contro il Covid e le future pandemie: ecco la nuova sfida di Pfizer che ha iniziato lo studio di fase 1 per testare la nuova arma ...

