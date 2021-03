Chi è Stefano Bronzato, il vincitore di Italia’s Got Talent 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 è giunto al termine proclamando il suo vincitore: a trionfare nella serata finale dello show di Tv8 è stato Stefano Bronzato. Il 30enne veronese ha conquistato giudici e pubblico con le sue performance di magia, aggiudicandosi così il gradino più alto del podio. Italia’s Got Talent 2021, il vincitore è Stefano Bronzato: chi è il mago veronese In una finale carica di emozioni, in cui non sono mancati momenti di commozione, ad annunciare il vincitore di Italia’s Got Talent 2021 è un ‘imprevisto’ Enrico Papi, subentrato a Lodovica Comello, assente per la positività al Covid-19. Autodidatta e con ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021)Gotè giunto al termine proclamando il suo: a trionfare nella serata finale dello show di Tv8 è stato. Il 30enne veronese ha conquistato giudici e pubblico con le sue performance di magia, aggiudicandosi così il gradino più alto del podio.Got, il: chi è il mago veronese In una finale carica di emozioni, in cui non sono mancati momenti di commozione, ad annunciare ildiGotè un ‘imprevisto’ Enrico Papi, subentrato a Lodovica Comello, assente per la positività al Covid-19. Autodidatta e con ...

