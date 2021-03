“Amor, ch’a nullo amato amar perdona”: Paolo e Francesca, i dannati più amati (Di giovedì 25 marzo 2021) Amor, ch’a nullo amato amar perdona. Ho cominciato a cantarlo da bambina, perché tratto da una delle canzoni più belle di Antonello Venditti. Ho continuato a farlo con la “Serenata rap” di Jovanotti. Ma è stato soltanto con il Liceo e l’Università che ne ho capito origine e importanza. La bellezza di questi versi, la capacità di racchiudere in sé l’intensità e ineluttabilità dell’Amore. Che non risparmia nessuno, e può portare a conseguenze tragiche. Come nel caso di Paolo e Francesca, i dannati più famosi e anche in qualche modo “graziati” da Dante. Che non a caso sviene al loro racconto, combattuto tra la condanna e la comprensione: Pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Paolo e ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 marzo 2021). Ho cominciato a cantarlo da bambina, perché tratto da una delle canzoni più belle di Antonello Venditti. Ho continuato a farlo con la “Serenata rap” di Jovanotti. Ma è stato soltanto con il Liceo e l’Università che ne ho capito origine e importanza. La bellezza di questi versi, la capacità di racchiudere in sé l’intensità e ineluttabilità dell’e. Che non risparmia nessuno, e può portare a conseguenze tragiche. Come nel caso di, ipiù famosi e anche in qualche modo “graziati” da Dante. Che non a caso sviene al loro racconto, combattuto tra la condanna e la comprensione: Pietà mi giunse e fui quasi smarrito.e ...

