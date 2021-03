Alessio Boni oggi su Rai2 con uno speciale per i 1600 anni di Venezia (Di giovedì 25 marzo 2021) Venezia festeggia i suoi 1600 anni con uno speciale, in onda oggi su Rai2 alle 18:30, che vedrà la presenza di un narratore d'eccezione come Alessio Boni. Ci sarà anche Alessio Boni, oggi su Rai2 alle 18:30, per celebrare i 1600 anni di Venezia con lo speciale che sarà accompagnato anche dal saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 1600 Venezia speciale anniversario sarà un racconto di una città unica al mondo attraverso immagini e musica, eseguita dall'orchestra e dal coro del Teatro la Fenice. L'evento, in collaborazione con il Comune ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021)festeggia i suoicon uno, in ondasualle 18:30, che vedrà la presenza di un narratore d'eccezione come. Ci sarà anchesualle 18:30, per celebrare idicon loche sarà accompagnato anche dal saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.versario sarà un racconto di una città unica al mondo attraverso immagini e musica, eseguita dall'orchestra e dal coro del Teatro la Fenice. L'evento, in collaborazione con il Comune ...

Advertising

comunevenezia : #Venezia1600 | #25marzo RAI: i 1600 dalla nascita di #Venezia ??Il saluto del Presidente della Repubblica Sergio… - Tg3web : Oggi Alda Merini avrebbe compiuto 90 anni. La ricordiamo con quattro delle sue tante e bellissime poesie interpreta… - RaiDue : RT @DettoFattoRai2: ?? A #dettofattorai Alessio Boni parla del nuovo progetto per celebrare i 1600 anni della città di Venezia, in onda oggi… - DettoFattoRai2 : ?? A #dettofattorai Alessio Boni parla del nuovo progetto per celebrare i 1600 anni della città di Venezia, in onda… - FrustalupiMario : RT @Corriere: Su @7Corriere l'intervista ad Alessio Boni «Grazie a mio padre, un uomo d’altri tempi, ho deciso che lascerò mio figlio liber… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessio Boni Cortona, il programma delle Celebrazioni dantesche ... Teatro Signorelli " Anima Smarrita S pettacolo teatrale di e con Alessio Boni e Marcello Prayer In un gioco di riflessi, disvelamenti e apparizioni, le voci si alternano intrecciandosi per ...

Europa: aspettando Biden ...Tinti Alessandro Vitale Alessia Amighini Alessia De Luca Alessia Melcangi Alessia Mosca Alessio ...Angela Benefo Angela Tritto Angelo Facchini Aniseh Bassiri Tabrizi Anita Bianchi Anna Lisa Boni Anna ...

Alessio Boni: «I miei mi hanno regalato l'abitudine istintiva alla comprensione»- Corriere.it Corriere della Sera Alessio Boni: uno speciale per i 1600 anni della Serenissima “1600 Venezia speciale anniversario”, andra’ in onda questa sera giovedì 25 marzo alle 18.30 e sarà non solo l’occasione per ripercorrere la storia della Città, ma anche per raccontare una Venezia che ...

RAI: i 1600 dalla nascita di Venezia. Su Rai2 lo speciale con Alessio Boni Il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi il racconto di Venezia attraverso immagini e musica, eseguita dall’orchestra e dal coro del Teatro la Fenice, con la narrazione di Ales ...

... Teatro Signorelli " Anima Smarrita S pettacolo teatrale di e cone Marcello Prayer In un gioco di riflessi, disvelamenti e apparizioni, le voci si alternano intrecciandosi per ......Tinti Alessandro Vitale Alessia Amighini Alessia De Luca Alessia Melcangi Alessia Mosca...Angela Benefo Angela Tritto Angelo Facchini Aniseh Bassiri Tabrizi Anita Bianchi Anna LisaAnna ...“1600 Venezia speciale anniversario”, andra’ in onda questa sera giovedì 25 marzo alle 18.30 e sarà non solo l’occasione per ripercorrere la storia della Città, ma anche per raccontare una Venezia che ...Il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi il racconto di Venezia attraverso immagini e musica, eseguita dall’orchestra e dal coro del Teatro la Fenice, con la narrazione di Ales ...